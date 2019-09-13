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  • 13.09.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 23:45

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mesut için işler yolunda gitmiyor!

Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Mesut yoğun bakıma alınıyor ve ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğreniyor. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu akşam 522. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Mesut'un yoğun bakıma alınması herkesi tedirgin etti. Şimdi izleyiciler merakla Arka Sokaklar 521. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut'un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut'ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.

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