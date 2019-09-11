ATV CANLI YAYIN

Her hafta çarşamba günü ATV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'de bu akşam ortalık iyice karışacak. Zeynep'in Genco'nun adamları tarafından vurulmasıyla birlikte ipler gerilecek. Tahir yaşanan acı olayın üzerine Genco'nun peşine düşecek. Peki, heyecan dolu bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 55. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır.

ZEYNEP ÖLDÜRÜLÜYOR

Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır.

FERHAT, GENCO'YU KAÇIRIYOR

Zeynep'in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir'in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco'yu kaçırır.

TAHİR'İN PLANI NE?

Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat'ı katil olmadan bulmak, Genco'yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.