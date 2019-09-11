Ekranları başında dizileri ve programları takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda arama motorlarında 11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 11 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu mu? İşte o sorunun yanıtı...

11 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şu sıralar çarşamba günleri ekranlarda Afili Aşk ve Sen Anlat Karadeniz gibi diziler yer alıyor. 11 Eylül Çarşamba günü reyting sıralaması henüz açıklanmadı.