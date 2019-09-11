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  • 12.09.2019 01:09
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 01:09

açıklandı mı? Afili Aşk, nedir?

11 Eylül Çarşamba günü Kanal D ekranlarında Afilli Aşk dizisi ve ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlanıyor. Arama motorlarında merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Afili Aşk, belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?

Ekranları başında dizileri ve programları takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda arama motorlarında 11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 11 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu mu? İşte o sorunun yanıtı...

11 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şu sıralar çarşamba günleri ekranlarda Afili Aşk ve Sen Anlat Karadeniz gibi diziler yer alıyor. 11 Eylül Çarşamba günü reyting sıralaması henüz açıklanmadı.

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