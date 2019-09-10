ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Kimse Bilmez 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecanın dorukta olduğu dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu. Peki, Kimse Bilmez 13. bölümde neler yaşanacak? Kimse Bilmez 13. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder.

UYGAR, KÖKSAL'IN PEŞİNDE

İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi?

ALİ KARDEŞİNİ BULABİLECEK Mİ?

Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir. Öte yandan Pilot, sonunda Duygu'ya açılır. Ancak Duygu Pilot'u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu'ya kendini affettirebilecek mi?

MERT'TEN PİLOT'A TUZAK

Pilot'un düşmanı Mert'se Pilot'u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur... Pilot ölecek mi?