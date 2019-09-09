TRT 1'de izleyenleri ekrana bağlayan ve reyting rekorları kıran seksenler dizisi geri dönüyor. Fenomen dizinin geri dönecek olması hayranlarını sevindirdi. Seksenler dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcı ve senarist Birol Güven yakın zamanda Seksenler'in tekrar geri döneceğini açıklamıştı. Dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini hedefleyen eğlenceli bir dönem sitcom'u olan dizi sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne sermektedir.