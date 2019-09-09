Seksenler dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? Bir dönemin efsane dizisi Seksenler yeni sezonuyla geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Seksenler uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen Seksenler yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak? İşte Seksenler dizisine dair merak edilenler... Geçtiğimiz hafta Birol Güven'in ev sahipliğinde senaryo çalışması ve okuma provası yapan ekipten bir de tanıtım geldi. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular dizinin hafta içi her gün olmasını büyük bir sevinç ile karşıladı ve tanıtımdan eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.