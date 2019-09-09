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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 15:45

Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? İşte kadrosu! ( fragmanı izle)

1'de izleyenleri ekrana bağlayan ve reyting rekorları kıran seksenler dizisi geri dönüyor. Fenomen dizinin geri dönecek olması hayranlarını sevindirdi. Seksenler dizisi uyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcı ve senarist yakın zamanda Seksenler'in tekrar geri döneceğini açıklamıştı. Dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Peki, ne zaman başlayacak? Klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini hedefleyen eğlenceli bir dönem sitcom'u olan dizi sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne sermektedir.

Seksenler efsane kadrosuyla dönüyor! İşte fragmanı

Seksenler dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? Bir dönemin efsane dizisi Seksenler yeni sezonuyla geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Seksenler uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen Seksenler yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak? İşte Seksenler dizisine dair merak edilenler... Geçtiğimiz hafta Birol Güven'in ev sahipliğinde senaryo çalışması ve okuma provası yapan ekipten bir de tanıtım geldi. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular dizinin hafta içi her gün olmasını büyük bir sevinç ile karşıladı ve tanıtımdan eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

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