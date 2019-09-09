Kurtlar Vadisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bu anlamda Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı olan PANA film Netflix ile mi anlaştı.

Netflix'in perşembe günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi'nin yapımcı şirketi Pana Film ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Netflix'in kitlesini daha da genişletmek için Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerini yayınlanacağı iddia ediliyor. Yayınlandığı dönemlerde büyük ses getiren Kurtlar Vadisi'nin, Kurtlar Vadisi Kaos olarak 2020'de izleyici karşısına çıkacağı söylentiler arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Peki Kurtlar Vadisi kaos Netflix yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?