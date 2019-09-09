Televizyon ekranlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. Yayınlandığı dönemde reyting listelerinde zirveyi bırakmayan Kurtlar Vadisi'nin, Kurtlar Vadisi Kaos olarak Netflix'ten yayınlanacağı konuşulmaya başlandı. Şimdi Kurtlar Vadisi izleyicileri dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Ortaya atılan iddialara göre Kurtlar Vadisi Kaos hakkında detaylar belli olmaya başladı. Kurtlar Vadisi dizisi, televizyon dizisi gibi Netflix'te hafta hafta yayınlanan ilk dizi olacak. Böylelikle bir oturma da tüm bölümleri izleme değil, her hafta beklenecek ve sezon boyunca Kurtlar Vadisi sayesinde yeni üyelikler kazanacak.
Bomba gelişme! Kurtlar Vadisi Kaos yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Netflix oyuncuları kimler?
Kurtlar Vadisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bu anlamda Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı olan PANA film Netflix ile mi anlaştı. Netflix'in perşembe günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi'nin yapımcı şirketi Pana Film ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Netflix'in kitlesini daha da genişletmek için Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerini yayınlanacağı iddia ediliyor. Yayınlandığı dönemlerde büyük ses getiren Kurtlar Vadisi'nin, Kurtlar Vadisi Kaos olarak 2020'de izleyici karşısına çıkacağı söylentiler arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Peki Kurtlar Vadisi kaos Netflix yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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