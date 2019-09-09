Televizyon ekranlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. Yayınlandığı dönemde reyting listelerinde zirveyi bırakmayan Kurtlar Vadisi'nin, Kurtlar Vadisi Kaos olarak Netflix'ten yayınlanacağı konuşulmaya başlandı. Şimdi Kurtlar Vadisi izleyicileri dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Ortaya atılan iddialara göre Kurtlar Vadisi Kaos hakkında detaylar belli olmaya başladı. Kurtlar Vadisi dizisi, televizyon dizisi gibi Netflix'te hafta hafta yayınlanan ilk dizi olacak. Böylelikle bir oturma da tüm bölümleri izleme değil, her hafta beklenecek ve sezon boyunca Kurtlar Vadisi sayesinde yeni üyelikler kazanacak.