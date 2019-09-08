Sezon finali bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Çukur yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte Çukur'un yeni sezon tarihi için araştırmalar artış gösterdi. Ayrıca dizinin yeni sezon tanıtımının yayınlanmasıyla "Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak?" sorusu sıkça aranmaya başladı. Fragmanın giriş kısmında "Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç? İnsan aklı böyle bir acıyı kaldıramıyormuş meğerse?" repliği dikkat çekiyor.

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisinin yeni sezonu 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.