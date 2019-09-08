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  • 08.09.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 17:58

Yeni sezon tarihi açıklandı, fragman geldi! 3. sezon ne zaman başlayacak? ?

Yayınlandığı gün izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eylül ayının ilk günlerinde olduğumuz şu günlerde Çukur izleyicileri yeni sezon tarihini araştırıyor. Aynı zamanda başlayacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği yayınlandı. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? ? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

Dikkat çeken fragman! Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak?

Sezon finali bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Çukur yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte Çukur'un yeni sezon tarihi için araştırmalar artış gösterdi. Ayrıca dizinin yeni sezon tanıtımının yayınlanmasıyla "Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak?" sorusu sıkça aranmaya başladı. Fragmanın giriş kısmında "Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç? İnsan aklı böyle bir acıyı kaldıramıyormuş meğerse?" repliği dikkat çekiyor.

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisinin yeni sezonu 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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