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  • 04.09.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 17:55

Heyecan sürüyor! ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler yer alacak

TRT 1 ekranlarında yer alan dizisinin devamı olan bu sezon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Eylül ayının gelmesiyle birlikte Diriliş Osman izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Heyecan dolu yeni sezonuyla Diriliş Osman'ın kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor. Ayrıca diziye dahil olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul'un devamı olan sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dahil olan sürpriz isimler...

Heyecan sürüyor! Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında 5 sezondur izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Diriliş Osman olarak ekran macerasına devam edecek. ATV ekranlarında yayınlanacak diziyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Diriliş Osman hakkında detaylar netleşmeye başladı. Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Osman kadrosuna katılan isimler...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.

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