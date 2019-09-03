

KİMSE BİLMEZ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden olur.



PİLOT, DUYGU İLE GÖRÜŞÜYOR

Pilot, bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu'yla görüşmeye devam eder. Pilot durumunu Duygu'dan saklamayı başarabilecek mi?

ALİ VE SEVDA NE YAPACAK?

Öte yandan Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar. Ali ve Sevda, Uygar'ın planı karşısında ne yapacak?