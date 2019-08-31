2019'da sezon finali yapan Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul, Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim ve Bir Aile Hikayesi dizisi, yayınlanan son bölümü ile sezon finali yaptı. Bu bağlamda dizilerin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. ATV, Kanal D, Show TV ve Star TV'de yayınlanan diziler izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova dizilerini izleyenler şu sıralar dizilerin yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? Diziler ne zaman başlıyor?
Hangi dizi yeni sezona ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni sezon başlangıç tarihleri
Yaz ayının bitmesiyle beraber dizilerin yayın tarihleri oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon bazı diziler final yaparken bazı dizilerde sezon finali yaptı. Özellikle Diriliş Osman Çukur, Hercai, EDHO, Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin başlama tarihleri oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarında merakla sorgulatılan sorular arasında "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor. Peki, Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? Dizilerin hepsinin yeni sezon tarihleri henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacak.
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