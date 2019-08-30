Zuhal Topal'la sofrada yarışması gündüz kuşağında bayahı izlenen bir program olmayı başardı. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının final gününde yine büyük bir heyecan yaşanacak. Bu haftaki gelin ve kaynanalar kıyasıya mücadele verdi ve hepsi birinci olabilmek adına performanslarını sergiledi. Cuma gününde oluşacak puan tablosu ile birlikte haftanın birincisi belirlenecek. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Yarışmanın birincisi açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. İşte Zuhal Topal'la sofrada puan durumu ve tüm detaylar