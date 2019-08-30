Ekranların en fazla izlenen yarışma programı olan Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Bir hafta boyunca gelinler yaptıkları yemekler ile yarışıyorlar. Kaynanalar ise yemekleri puanlıyor. Bugün ise Gelinim Mutfakta programında haftanın finali yaşanacak. Gelinim Mutfakta 30 Ağustos 2019 Cuma günü itibariyle hafta finaline gidiyor. Peki Peki 30 Ağustos Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.