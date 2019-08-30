30 Ağustos Zuhal Topal'la sofrada bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la sofrada puan durumu. FOX TV'de her bölümü nefes kesen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bir kez daha final heyecanı ile karşınızdayız. Yarışmada kim birinci oldu ve 15 bin lira kazandı? İşte detaylar... Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı. Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim kazandı? İşte puan durumu
Zuhal Topal'la sofrada yarışması gündüz kuşağında bayahı izlenen bir program olmayı başardı. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının final gününde yine büyük bir heyecan yaşanacak. Bu haftaki gelin ve kaynanalar kıyasıya mücadele verdi ve hepsi birinci olabilmek adına performanslarını sergiledi. Cuma gününde oluşacak puan tablosu ile birlikte haftanın birincisi belirlenecek. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Yarışmanın birincisi açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. İşte Zuhal Topal'la sofrada puan durumu ve tüm detaylar
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