30 Ağustos Zuhal Topal'la sofrada bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la sofrada puan durumu. FOX TV'de her bölümü nefes kesen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bir kez daha final heyecanı ile karşınızdayız. Yarışmada kim birinci oldu ve 15 bin lira kazandı? İşte detaylar... Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı. Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.