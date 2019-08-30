Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta'da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 30 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde. Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor.