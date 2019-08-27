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  • 27.08.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 17:50

14. bölüm ne zaman? Hercai 2. yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi açıklandı

'nin 2. yeni sezon tarihi belli oldu. 14'üncü bölümüyle yeniden izleyici karşısına çıkacak olan dizinin takipçileri yeni sezon için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Atv'de ekranlara gelen dizinin yeni sezonuyla ilgili detaylar haberimizde. Peki, ? Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Hercai 14. bölüm ne zaman?

Hercai 2. sezon ne zaman başlıyor? Atv'de yayınlanan Hercai'nin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? Hercai 2. sezon tarihi ne zaman? İşte Hercai 14. bölüm fragmanı...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Hercai'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümüyle yeniden izleyiciye merhaba diyecek olan dizinin hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Atv'nin resmi internet siresinde yer alan bilgiye göre, Hercai'nin 2. sezonu 30 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

İşte Hercai 2. sezon fragmanı;

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Mardin'den çektikleri videoyla hayranlarına seslenen Şahin ile Akınözü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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