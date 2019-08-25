Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyordu. 21 Haziran Cuma günü yayınlanan programla Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finalini yapmıştı. Programı yakından takip eden izleyiciler özellikle Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Merakla beklenen programla ilgili yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yayın tarihi... atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ile avukat Rahmi Özkan'ın da yer aldığı televizyon programıdır.