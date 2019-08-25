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  • 25.08.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 12:29

2019 ile ne zaman başlayacak?

Ekranların ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı ile programının u için heyecanlı sürüyor. Ekranları başında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yakından takip eden izleyiciler u hakkında araştırma yapıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV merakla araştırılan sorunun yanıtını verdi. 2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.

2019 Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyordu. 21 Haziran Cuma günü yayınlanan programla Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finalini yapmıştı. Programı yakından takip eden izleyiciler özellikle Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Merakla beklenen programla ilgili yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yayın tarihi... atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ile avukat Rahmi Özkan'ın da yer aldığı televizyon programıdır.

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