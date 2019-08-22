Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Türkiye'nin birbiriyle sınır komşusu olan illerinden hangi ikisi aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur?" sorusu yarışmacıların dikkatini çekti. Peki, Güven Bana'daki "Türkiye'nin birbiriyle sınır komşusu olan illerinden hangi ikisi aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Türkiye'nin birbiriyle sınır komşusu olan illerinden hangi ikisi aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur?

A: Mersin ve Adana

B: Kırıkkale ve Kırşehir

C: Sinop ve Samsun

D: Edirne-Kırklareli

DOĞRU CEVAP: Edirne-Kırklareli