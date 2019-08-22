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  • 22.08.2019 21:00
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 21:00

Türkiye'nin birbiriyle sınır komşusu olan illerinden hangi ikisi aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur?

'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışması çok konuşuluyor. Bu akşamki yarışmada "Türkiye'nin birbiriyle sınır komşusu olan illerinden hangi ikisi aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Peki, Türkiye'nin birbiriyle sınır komşusu olan illerinden hangi ikisi aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Türkiye'nin birbiriyle sınır komşusu olan illerinden hangi ikisi aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Türkiye'nin birbiriyle sınır komşusu olan illerinden hangi ikisi aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur?" sorusu yarışmacıların dikkatini çekti. Peki, Güven Bana'daki "Türkiye'nin birbiriyle sınır komşusu olan illerinden hangi ikisi aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: Türkiye'nin birbiriyle sınır komşusu olan illerinden hangi ikisi aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur?

A: Mersin ve Adana

B: Kırıkkale ve Kırşehir

C: Sinop ve Samsun

D: Edirne-Kırklareli

DOĞRU CEVAP: Edirne-Kırklareli

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