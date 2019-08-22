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  • 22.08.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 10:55

yeni sezon ne zaman? 54.yeni bölüm fragmanı | Yeni Sezon Tanıtım

Karadeniz fırtınası ekranlarında devam ediyor... 'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Sezon finali sonrası yeni sezon ne zaman sorusunun yanıtı aranan Sen Anlat Karadeniz'in, ne zaman başlayacağı belli oldu. 4 Eylül akşamı izleyicilerle buluşacak olan Sen Anlat Karadeniz'in 54.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon tanıtımı şimdiden heyecan yarattı. İşte .

'BUGÜN BİR KADIN DAHA ÖLDÜ, ÖLDÜRÜLDÜ"

"SEN ANLAT KARADENİZ" üçüncü sezonuna başlamaya gün sayıyor. 4 Eylül Çarşamba akşamı yayına girecek yeni bölümün ilk fragmanı da atv ekranlarında gösterilmeye başladı.

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