'BUGÜN BİR KADIN DAHA ÖLDÜ, ÖLDÜRÜLDÜ"
"SEN ANLAT KARADENİZ" üçüncü sezonuna başlamaya gün sayıyor. 4 Eylül Çarşamba akşamı yayına girecek yeni bölümün ilk fragmanı da atv ekranlarında gösterilmeye başladı.
'BUGÜN BİR KADIN DAHA ÖLDÜ, ÖLDÜRÜLDÜ"
"SEN ANLAT KARADENİZ" üçüncü sezonuna başlamaya gün sayıyor. 4 Eylül Çarşamba akşamı yayına girecek yeni bölümün ilk fragmanı da atv ekranlarında gösterilmeye başladı.
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