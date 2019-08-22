ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haftaiçi her gün sabah saatlerinde izleyici karşısına çıkıyor. Eylül ayına az bir zaman kala Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yayın tarihi merakla araştırılmaya başlandı. Merakla araştırılan soru hakkında ATV'den beklenen açıklama geldi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte cevabı...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi henüz yayıncı kuruluş ATV tarafından 2 Eylül olarak açıklandı.