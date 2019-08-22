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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 22:19

Kadın adı taşıyan şarkılardan hangisini söyler?

'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışması çok konuşuluyor. Bu akşamki yarışmada "Kadın adı taşıyan şarkılardan hangisini söyler?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Kadın adı taşıyan şarkılardan hangisini Barış Manço söyler?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Kadın adı taşıyan şarkılardan hangisini söyler?" sorusu yarışmacıları zorladı. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Kadın adı taşıyan şarkılardan hangisini Barış Manço söyler?

A: Zehra

B: Mahmure

C: Naciye

D: Dilara

DOĞRU CEVAP: Zehra

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

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