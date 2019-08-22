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  • 22.08.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 21:13

Fransızca, İtalya ve İspanyolca hangi ?

'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışması çok konuşuluyor. Bu akşamki yarışmada "Fransızca, İtalya ve İspanyolca hangi ?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Peki, Fransızca, İtalya ve İspanyolca hangi dil ailesinde yer alır? İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Fransızca, İtalya ve İspanyolca hangi dil ailesinde yer alır?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru:

A: Afdro-Asyatik

B: Hint-Avrupa

C: Nijer-Kongo

D: Çin-Tibet

DOĞRU CEVAP: Hint-Avrupa

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