Fransızca, İtalya ve İspanyolca hangi dil ailesinde yer alır?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusu yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "Müşteri, Güneş sistemindeki hangi gezegenin diğer adıdır?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...
Soru:
A: Afdro-Asyatik
B: Hint-Avrupa
C: Nijer-Kongo
D: Çin-Tibet
DOĞRU CEVAP: Hint-Avrupa
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