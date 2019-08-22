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  • 23.08.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 09:07

Çukur, , , Yasak Elma, Diriliş Osman, Hercai dizilerin başlama tarihi! 2019’da diziler ne zaman başlayacak?

2019'da sezon finali yapan , , Kuzgun, , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat, , Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim ve Bir Aile Hikayesi dizisi, yayınlanan son bölümü ile sezon finali yaptı. Bu bağlamda dizilerin u için geri sayım sürüyor. ATV, Kanal D, Show TV ve Star TV'de yayınlanan diziler izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Hercai, Çukur, , Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova dizilerini izleyenler şu sıralar dizilerin yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu? Diziler ne zaman başlıyor?

Diziler ne zaman başlıyor?

2019'da dizilerin ne zaman başlayacağı şimdiden merak ediliyor. Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim, Bir Aile Hikayesi, Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat ve Zalim İstanbul dizileri sezon finali yaptı. Televizyonları başında heyecanla dizileri takip eden izleyiciler, dizilerin yeni sezon tarihleri hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. Bu nedenle arama motorlarında merakla sorgulatılan sorular arasında "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor. Peki, Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu mu?

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