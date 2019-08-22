Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 2. sezonu için izleyicilerin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Fenomen dizinin izleyicileri yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılan soruların arasında yer alıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunun eylül ayının sonlarına doğru başlaması öngörülüyor.