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  • 21.08.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 16:37

yeni sezon tarihi açıklandı mı? ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin hayatı ve devrin olayları anlatılacak. Şimdi reyting rekortmeni dizinin izleyicileri tarihi açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, başlayacak? İşte Diriliş Osman'a dair merak edilenler...

Diriliş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman için geri sayım sürüyor. İzleyiciler Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Fenomen dizinin izleyicileri Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yeni sezon öncesinde Diriliş Osman'a hangi oyuncular katıldı? Diziyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor.

DİRİLİŞ OSMAN YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Diriliş Osman dizisi, tıpkı Diriliş Ertuğrul'da olduğu gibi Çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezonun eylül sonu ya da ekim ortalarında başlaması bekleniyor.

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