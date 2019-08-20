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  • 20.08.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 20:00

. bölüm canlı izle | ATV

Salı akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan 'in yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Yeni bölümde Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artmaya başlıyor. Peki, heyecan dolu bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

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ATV ekranlarında her bölümüyle izleyicileri şaşırtan 'de bu hafta heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşüyor. Peki, Kimse Bilmez'in 10. bölümünde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar.

PİLOT'UN KAVGASI

Öte yandan Pilot'un Takacı ile olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer.

SEVDA'NIN KISKANÇLIĞININ NEDENİ NE?

Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır.

UYGAR'IN PLANI NE?

Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

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