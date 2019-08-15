2019'da diziler ne zaman başlayacak? Sezon finali yapan dizilerin başlama tarihi belli oldu. 2019'da dizilerin ne zaman başlayacağı şimdiden merak ediliyor. Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim, Bir Aile Hikayesi, Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat ve Zalim İstanbul dizileri sezon finali yaptı. Peki 2019'da diziler ne zaman başlayacak? İşte sezon finali yapan dizilerin başlama tarihleri… Dizilerin sezon finalleri genelde haziran ayında başlıyor. Yeni sezon ise genellikle eylül ayının ilk haftasında yayın hayatına başlıyor.