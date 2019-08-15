2019'da diziler ne zaman başlayacak? Sezon finali yapan dizilerin başlama tarihi belli oldu. 2019'da dizilerin ne zaman başlayacağı şimdiden merak ediliyor. Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim, Bir Aile Hikayesi, Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat ve Zalim İstanbul dizileri sezon finali yaptı. Peki 2019'da diziler ne zaman başlayacak? İşte sezon finali yapan dizilerin başlama tarihleri… Dizilerin sezon finalleri genelde haziran ayında başlıyor. Yeni sezon ise genellikle eylül ayının ilk haftasında yayın hayatına başlıyor.
Çukur, Hercai, EDHO, Yasak Elma, Diriliş Osman 2019’da diziler ne zaman başlayacak? İşte dizilerin başlama tarihi
2019'da sezon finali yapan Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul, Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim ve Bir Aile Hikayesi dizisi, yayınlanan son bölümü ile sezon finali yaptı. Konuları, olayları ve oyuncularıyla izleyicileri ekran karşısına kilitleyen diziler, teker teker sezon finali yaptı. İzleyiciler de şimdi sezon finali yapan dizilerin başlama tarihine haberimizden erişebilirsiniz. Peki 2019'da diziler ne zaman başlayacak? Sezon finali yapan dizilerin başlama tarihi belli oldu
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