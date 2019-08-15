2019'da sezon finali yapan Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul, Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim ve Bir Aile Hikayesi dizisi, yayınlanan son bölümü ile sezon finali yaptı. Konuları, olayları ve oyuncularıyla izleyicileri ekran karşısına kilitleyen diziler, teker teker sezon finali yaptı. İzleyiciler de şimdi sezon finali yapan dizilerin başlama tarihine haberimizden erişebilirsiniz. Peki 2019'da diziler ne zaman başlayacak? Sezon finali yapan dizilerin başlama tarihi belli oldu