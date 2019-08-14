Turkuvaz’a 7 ödül Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD), geleneksel '2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'nin kazananlarını belirledi. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, ödüllerin 29 Ağustos akşamı JW Marriot Otel'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını söyledi.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD), geleneksel '2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'nin kazananlarını belirledi. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, ödüllerin 29 Ağustos akşamı JW Marriot Otel'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını söyledi. Bu yıl 41. kuruluş yıldönümünü kutlayan RTGD, 16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplamda 19 ödül belirledi. 19 ödülün 7'si Turkuvaz Medya'ya gitti. En İyi Reality Haber Ödülü'nü ATV'den Müge Anlı İle Tatlı Sert, En İyi Dizi Ödülü'nü ATV'nin dizisi Sen Anlat Karadeniz, En İyi Dizi Erkek Oyuncusu Ödülü'nü ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle Turgay Tanülkü, En İyi Kuşak Haber Ödülü A Haber'deki Akşam Ajansı ile Salih Nayman, Yılın En İyi Spor Programı A Spor programı Transfer Raporu ile Aykut İnce, En İyi Radyo Yapımcısı Ödülü Turkuvaz Radyo'dan Hop Dedik Ayhan ile Mustafa Cambaz Özel Ödülü A Haber'de yayımlanan Tarihin İçinden ile Çetin Demirer, Saygın Terzi ve Emrah Öncül'e verildi.