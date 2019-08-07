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  • 07.08.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 23:49

10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem'in hamlesi herkesi şaşırtacak!

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde abisine boşanmak istediğini söyleyen Ayşe, Kerem’in son dakika hamlesiyle şoke oluyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Afili Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk dizisinin son bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Kerem ve Ayşe boşanma kriziyle yüz yüzeyken şirkette de onlar için bir plan yapılıyor. Son bölümün ardından izleyiciler Afili Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abisine boşanmak istediğini söyleyen Ayşe, Kerem'in son dakika hamlesiyle şoke olur. Kerem Ayşe'yi boşanmaktan vazgeçirebilecek midir?

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