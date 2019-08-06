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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 00:17

. bölüm izle! Sevda ve Ali'yi bekleyen tehlike ne?

Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Heyecan dolu bölümde izleyiciler Sevda ve Ali'yi bekleyen tehlikenin ne olduğunu merak ediyor. Yeni bölümde Sevda ile Ali, Vedat ve adamlarının eline düşüyor. . bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ekranlarında yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Sevda ve Ali'nin, Vedat'ın adamlarının eline düşmesi ortalığı iyice karıştıracak. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler yaşanacak? . bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda ile Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot'un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur.

SEVDA'YI BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Öte yandan, Sevda'yı sürpriz bir tehlike beklemektedir.

HER ŞEY ALLAK BULLAK OLUYOR

Ali tüm olayları tam yoluna koymuşken Sevda'nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur. Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi?

PİLOT'UN YENİ DÜŞMANI KİM?

Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot'sa yeni bir düşman edinir. Pilot, bir taraftan Duygu'dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşabilecek mi?

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