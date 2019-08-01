Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 01.08.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 20:02

1 Ağustos ile Güven Bana 6. bölüm canlı izle | ATV

Haftaiçi her gün ATV'de yayınlanan ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Müge Anlı'nın sunduğu program 1 Ağustos tarihinde 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Müge Anlı ile Güven Bana 6. bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Her hafta perşembe akşamı saat 20.00'de 'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana programı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İzleyiciler programın yayınlandığı saat Güven Bana'yı merakla izliyor. Sevilen program Müge Anlı ile Güven Bana 6. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri1 Ağustos Müge Anlı ile Güven Bana 6. bölüm canlı izle | ATV
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri