Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Diriliş Osman olarak izleyici karşısına çıkacak. Önümüzdeki günlerde izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman'dan sonra başka bir projesi daha olduğunu söyleyen dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, müjdeyi verdi. Türk tarihi ile ilgili bir sinema filmi yapacağını duyuran Mehmet Bozdağ, dikkatleri üzerine çekti.

BOZDAĞ'IN YENİ PROJESİ

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, bir müjde daha verdi. Diriliş Osman'dan başka bir projesinin daha olduğunu belirten Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, filmin adını da açıkladı. Yeni filmin senaryosunu gösteren Mehmet Bozdağ, çekimlerin önümüzdeki günlerde başlayacağını duyurdu.