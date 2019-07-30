ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kimse Bilmez yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutuyor. Kimse Bilmez 8. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar.

VEDAT ARAŞTIRMA YAPIYOR

Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir.

VEDAT ALİ'Yİ SORUMLU TUTUYOR

Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar.

SEVDA KAÇIRILIYOR

Vedat, Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?