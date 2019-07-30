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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 20:00

8. bölüm canlı izle

Salı akşamları heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelen dizisinin yeni bölümü nefes kesecek. Yeni bölümde Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlıyor ve bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlıyor. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutuyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar.

VEDAT ARAŞTIRMA YAPIYOR

Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir.

VEDAT ALİ'Yİ SORUMLU TUTUYOR

Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar.

SEVDA KAÇIRILIYOR

Vedat, Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?

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