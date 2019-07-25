Diriliş Osman'a son dakika transferi! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı o karakteri canlandıracak! İşte Diriliş Osman oyuncuları. Yeni sezonda ATV'de ekrana gelecek olan Diriliş Osman dizisinin kadrosu netleşmeye başlıyor. Merakla beklenen diziye son dahil olan isim ise Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi oldu. TRT'de görkemli bir şekilde final yapan Diriliş Ertuğrul'dan birçok kişinin Diriliş Osman'da yer almayacak olması, kadroya hangi oyuncuların dahil olacağı sorularını sordurtmaya başlamıştı. Ancak Diriliş Ertuğrul'da oyunculuğu ile göz dolduran bir ismin, Diriliş Osman'da da yer alacağı öğrenildi.