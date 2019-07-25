Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 25.07.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 13:27

'a son dakika i! 'un yıldızı o karakteri canlandıracak! İşte

dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Hayranları dizinin başlamasını iple çekiyor. Bu bağlamda da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Diriliş Osman'dan gelen son dakika haberine göre, dizisinde önemli bir karakteri canlandıran ve sevilen oyuncu Diriliş Osman'a oldu. Haberimizde detaylar var. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Diriliş Osman 1.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayından izleyebilirsiniz. Diriliş Osman da ATV'de ekrana gelecek. İşte Diriliş Osman oyuncuları

Diriliş Osman'a son dakika transferi! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı o karakteri canlandıracak! İşte Diriliş Osman oyuncuları. Yeni sezonda ATV'de ekrana gelecek olan Diriliş Osman dizisinin kadrosu netleşmeye başlıyor. Merakla beklenen diziye son dahil olan isim ise Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi oldu. TRT'de görkemli bir şekilde final yapan Diriliş Ertuğrul'dan birçok kişinin Diriliş Osman'da yer almayacak olması, kadroya hangi oyuncuların dahil olacağı sorularını sordurtmaya başlamıştı. Ancak Diriliş Ertuğrul'da oyunculuğu ile göz dolduran bir ismin, Diriliş Osman'da da yer alacağı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriDiriliş Osman'a son dakika transferi! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı o karakteri canlandıracak! İşte Diriliş Osman oyuncuları
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri