Diriliş Osman dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Hayranları dizinin başlamasını iple çekiyor. Bu bağlamda Diriliş Osman oyuncuları da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Diriliş Osman'dan gelen son dakika haberine göre, Diriliş Ertuğrul dizisinde önemli bir karakteri canlandıran ve sevilen oyuncu Diriliş Osman'a transfer oldu. Haberimizde detaylar var. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Diriliş Osman 1.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayından izleyebilirsiniz. Diriliş Osman yeni sezonda ATV'de ekrana gelecek. İşte Diriliş Osman oyuncuları