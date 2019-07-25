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  • 26.07.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 09:12

'un yıldızı o karakteri canlandıracak! İşte oyuncuları Diriliş Osman'a son dakika i!

'a son dakika i! 'un yıldızı o karakteri canlandıracak! İşte . da ATV'de ekrana gelecek olan Diriliş Osman dizisinin kadrosu netleşmeye başlıyor. Merakla beklenen diziye son dahil olan isim ise Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi oldu. TRT'de görkemli bir şekilde final yapan Diriliş Ertuğrul'dan birçok kişinin Diriliş Osman'da yer almayacak olması, kadroya hangi oyuncuların dahil olacağı sorularını sordurtmaya başlamıştı. Ancak Diriliş Ertuğrul'da oyunculuğu ile göz dolduran bir ismin, Diriliş Osman'da da yer alacağı öğrenildi.

Diriliş Osman dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Hayranları dizinin başlamasını iple çekiyor. Bu bağlamda Diriliş Osman oyuncuları da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Diriliş Osman'dan gelen son dakika haberine göre, Diriliş Ertuğrul dizisinde önemli bir karakteri canlandıran ve sevilen oyuncu Diriliş Osman'a transfer oldu. Haberimizde detaylar var. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Diriliş Osman 1.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayından izleyebilirsiniz. Diriliş Osman yeni sezonda ATV'de ekrana gelecek. İşte Diriliş Osman oyuncuları

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