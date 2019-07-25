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  • 25.07.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 20:00

25 Temmuz ile Güven Bana 5. bölüm canlı izle | ATV

Perşembe akşamları saat 20.00'de 'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Güven Bana programı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler programla ilgili gelişmeleri yakından merakla izliyor. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Güven Bana 5. bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV'de yayınlanan ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, ATV'nin yeni programı Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı'nın sunduğu program bu akşam 5. bölümüyle ekranlarda olacak. Müge Anlı ile Güven Bana 5. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

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