ATV CANLI YAYIN

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, ATV'nin yeni programı Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı'nın sunduğu program bu akşam 5. bölümüyle ekranlarda olacak. Müge Anlı ile Güven Bana 5. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

GÜVEN BANA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?