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  • 22.07.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:22

Flaş gelişme 'a 2 isim katıldı! Peki Osman Gazi'nin amcası ve yengesi kimdir?

flaş gelişme! 2 isim katıldı! Peki Osman Gazi'nin amcası ve yengesi kimdir? 'un devamı olarak yeni sezona atv ekranlarında başlayacak olan Diriliş Osman'a iki yeni isim daha katıldı. Burak Özçivit'in hayat vereceği Diriliş Osman'ın amcası Dündar Bey ve yengesini canlandıracak isimler açıklandı. Peki, Diriliş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak? Diriliş Osman'da hangi oyuncular olacak? Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey'i yengesi Zühre karakterini ise Ayşegül Günay oynayacak. Bu arada Osman Gazi'nin ilk eşi olan Malhun Hatun karakterini Hazal Subaşı canlandıracak.

Diriliş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu bağlamda dizi Atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'de Diriliş Osman rüzgarı esecek. 5 sezon boyunca ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da hangi oyuncuların yer alacağı merak ediliyor. Dizide sürpriz bir gelişme yaşandı ve Osman Gazi'nin amcası ve yengesini canlandıracak isim açıklandı. Zühre'nin Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yengesi olduğu bilinmektedir. Ancak Zühre ile ilgili pek bilgi yer almıyor. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Peki Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey ve yengesi Zühre hatun kimdir? İşte tüm detaylar

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