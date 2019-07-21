Diriliş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu bağlamda dizi Atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'de Diriliş Osman rüzgarı esecek. 5 sezon boyunca ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da hangi oyuncuların yer alacağı merak ediliyor. Dizide sürpriz bir gelişme yaşandı ve Osman Gazi'nin amcası ve yengesini canlandıracak isim açıklandı. Zühre'nin Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yengesi olduğu bilinmektedir. Ancak Zühre ile ilgili pek bilgi yer almıyor. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Peki Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey ve yengesi Zühre hatun kimdir? İşte tüm detaylar