Diriliş Osman flaş gelişme! 2 isim katıldı! Peki Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey ve yengesi Zühre hatun kimdir? Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak yeni sezona atv ekranlarında başlayacak olan Diriliş Osman'a iki yeni isim daha katıldı. Burak Özçivit'in hayat vereceği Diriliş Osman'ın amcası Dündar Bey ve yengesini canlandıracak isimler açıklandı. Peki, Diriliş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak? Diriliş Osman'da hangi oyuncular olacak? Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey'i Ragıp Savaş yengesi Zühre karakterini ise Ayşegül Günay oynayacak. Bu arada Osman Gazi'nin ilk eşi olan Malhun Hatun karakterini Hazal Subaşı canlandıracak.