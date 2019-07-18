TRT 1 ekranlarında yıllarca ekranlara damga vuran Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz sezon final yapmıştı. 5 sezon boyunca ekranlarda reyting rekorları kıran dizi yerini Diriliş Osman'a bırakıyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak ve dizi ATV ekranlarında yayınlanacak. Bu anlamda Diriliş Osman için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diriliş Osman'da yer alacak oyuncularda merak ediliyor. Osman Gazi'nin ilk eşi olan Malhun Hatun karakterini Hazal Subaşı canlandıracak. Peki Malhun Hatun kimdir, tarihte var mı? Diriliş Osman'da gerçek adı nedir? İşte Diriliş Osman oyuncuları...