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  • 19.07.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:33

Flaş gelişme! İşte oyuncuları... , tarihte var mı? ?

'un devam serisi olan dizisindeki oyuncular netleşmeye başladı. Diriliş Osman ? 'nin ilk eşi olan Malhun Hatun karakterini Hazal Subaşı canlandıracak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve merakla beklenen Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği haberi dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ verdi. Peki başrolünde 'in yer alacağı Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman'ın konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Diriliş Osman dizisi ile ilgili merak edilenler...

TRT 1 ekranlarında yıllarca ekranlara damga vuran Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz sezon final yapmıştı. 5 sezon boyunca ekranlarda reyting rekorları kıran dizi yerini Diriliş Osman'a bırakıyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak ve dizi ATV ekranlarında yayınlanacak. Bu anlamda Diriliş Osman için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diriliş Osman'da yer alacak oyuncularda merak ediliyor. Osman Gazi'nin ilk eşi olan Malhun Hatun karakterini Hazal Subaşı canlandıracak. Peki Malhun Hatun kimdir, tarihte var mı? Diriliş Osman'da gerçek adı nedir? İşte Diriliş Osman oyuncuları...

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