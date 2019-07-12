Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlıyor! Yeni sezondan bir fragman daha geldi!

Behzat Ç. dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak olan diziyle ilgili son gelişmeleri duyan izleyiciler merakla yeni sezonu bekliyor. Peki, Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlıyor? İzleyicilerin merakla araştırdığı o soru yanıt buldu. İşte cevabı...

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Behzat Ç dizisinin yeni sezonundan bir fragman daha geldi. Fragmanda yeni sezon tarihi 25 Temmuz olarak açıklandı.