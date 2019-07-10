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  • 11.07.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 09:13

kimdir? 'da gerçek adı nedir? İşte

'un devam serisi olan dizisindeki oyuncular netleşmeye başladı. Diriliş Osman kimdir? 'nin ilk eşi olan Malhun Hatun karakterini canlandıracak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve merakla beklenen Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği haberi dizinin yapımcı ve senaristi olan verdi. Peki başrolünde 'in yer alacağı Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman'ın konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Diriliş Osman dizisi ile ilgili merak edilenler...

10 Aralık 2004 tarihinde Diriliş Ertuğrul dizisi, 5 sezon boyunca seyirci karşısına çıktı ve büyük bir kitleye ulaştı. 2019 yılında ise Diriliş Ertuğrul devri kapanarak, Diriliş Osman olarak devam edecek. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak olan Diriliş Osman için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ dizininin yayınlanacağı kanalı duyurdu.

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