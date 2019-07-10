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  • 10.07.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 13:49

kimdir? Gerçek adı nedir? İşte

10 Aralık 2004 tarihinde dizisi, 5 sezon boyunca seyirci karşısına çıktı ve büyük bir kitleye ulaştı. 2019 yılında ise Diriliş Ertuğrul devri kapanarak, olarak devam edecek. 'in başrolünde yer aldığı ve 'nin hayatı anlatılacak olan Diriliş Osman için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. Dizinin yapımcısı ve senaristi dizininin yayınlanacağı kanalı duyurdu.

Diriliş Ertuğrul'un devam serisi olan Diriliş Osman dizisindeki oyuncular netleşmeye başladı. Diriliş Osman Malhun Hatun kimdir? Osman Gazi'nin ilk eşi olan Malhun Hatun karakterini Hazal Subaşı canlandıracak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve merakla beklenen Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği haberi dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ verdi. Peki başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman'ın konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Diriliş Osman dizisi ile ilgili merak edilenler...

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