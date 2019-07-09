Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölümün ardından Erkenci Kuş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can'la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılır. Oysa ki Can önemli bir sorunu ortadan kaldırmak için uğraşmaktadır.