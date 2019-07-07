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  • 07.07.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 12:36

? 2019 neden yok, ?

Ekranların en fazla izlenen yarışma programı olan 'de müthiş bir bölüm geride kalmıştı. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaşmış, süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölümde açılacaktı. Arda Ayten isimli yarışmacı 11 soruya da doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. Hayat hikayesiyle izleyiciyi derinden etkileyen Arda Ayten'in 1 milyonu kazanıp kazanmadığı merak ediliyor. Peki, 2019 Kim Milyoner Olmak İster ? ? İşte merak edilenler...

Arda Ayten kimdir, nereli kaç yaşında? 2019 Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten isimli yarışmacı 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. 250 bin TL değerindeki 11. soruya doğru yanıt vererek 12. soruyu görmeye hak kazanan Arda Ayten'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, 2019 Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Arda Ayten kimdir? Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

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