Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Diriliş Osman kadrosuna mı katıldı. Bilindiği gibi Diriliş Osman bu sezona bomba gibi girecek. Diriliş Ertuğrul hayranları serüvene Diriliş Osman ile devam edecek. Diriliş Osman kadrosu ise oldukça merak ediliyor. Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan ilk açıklamalar geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu.