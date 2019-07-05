Diriliş Osman'da hangi oyuncular var, hangi rolde? Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Diriliş Osman'da!. TRT 1 ekranlarında bu sezon yayınlanacak olan Diriliş Osman hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun yıllar reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yerine Diriliş Osman geçecek. Bu bağlamda Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ bir açıklama yaptı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, up uzun bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in yaşam vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.'' diye açıkladı. Bu arada Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Ragıp Savaş'ın Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna katıldığı iddia edildi.