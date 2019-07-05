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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 15:07

'da hangi oyuncular var, hangi rolde? ’nin ünlü oyuncusu Diriliş Osman’da!

’nin ünlü oyuncusu kadrosuna mı katıldı. Bilindiği gibi Diriliş Osman bu sezona bomba gibi girecek. hayranları serüvene Diriliş Osman ile devam edecek. Diriliş Osman kadrosu ise oldukça merak ediliyor. Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan ilk açıklamalar geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine 'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu.

Diriliş Osman'da hangi oyuncular var, hangi rolde? Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Diriliş Osman'da!. TRT 1 ekranlarında bu sezon yayınlanacak olan Diriliş Osman hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun yıllar reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yerine Diriliş Osman geçecek. Bu bağlamda Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ bir açıklama yaptı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, up uzun bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in yaşam vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.'' diye açıkladı. Bu arada Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Ragıp Savaş'ın Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna katıldığı iddia edildi.

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