Diriliş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak önümüzdeki sezon ekranlardaki yerini alacak. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yapacağı Diriliş Osman dizisi 5 sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul dizisi gibi TRT 1 ekranlarda yerini alacak. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Diriliş Osman 1.bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin detayından izleyebilirsiniz. Peki Diriliş Osman hangi kanalda, ne zaman yayında? Diriliş Osman'a sürpriz transfer! İşte Diriliş Osman oyuncuları...