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  • 04.07.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:50

'a sürpriz isim! Diriliş Osman hangi kanalda, ne zaman yayında? İşte Diriliş Osman oyuncuları

sonrasında onun devamı olan büyük bir merakla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Ertuğrul Bey'in oğlu Osman karakteriyle birlikte yeni sezonda izleyicinin beğenisine çıkacak. Bu bağlamda , Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Yeni dizi Diriliş Osman'da Osman Bey'i Burak Özçivit canlandıracak. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Diriliş Osman dizisinin kadrosu da güçleniyor. ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan 'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi.

Diriliş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak önümüzdeki sezon ekranlardaki yerini alacak. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yapacağı Diriliş Osman dizisi 5 sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul dizisi gibi TRT 1 ekranlarda yerini alacak. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Diriliş Osman 1.bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin detayından izleyebilirsiniz. Peki Diriliş Osman hangi kanalda, ne zaman yayında? Diriliş Osman'a sürpriz transfer! İşte Diriliş Osman oyuncuları...

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