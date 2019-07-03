Diriliş Ertuğrul sonrasında onun devamı olan Diriliş Osman büyük bir merakla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit Ertuğrul Bey'in oğlu Osman karakteriyle birlikte yeni sezonda izleyicinin beğenisine çıkacak. Bu bağlamda Osman Bey, Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Yeni dizi Diriliş Osman'da Osman Bey'i Burak Özçivit canlandıracak. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Diriliş Osman dizisinin kadrosu da güçleniyor. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi.